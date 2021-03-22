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Рада може розглянути скасування переходу на літній час не раніше 31 березня, - Разумков

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Рада може розглянути скасування переходу на літній час не раніше 31 березня, - Разумков
Законопроєкт, що передбачає скасування переходу на літній час, Верховна Рада може розглянути не раніше 31 березня.

Про це повідомив голова Верховної Ради Дмитро Разумков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Ці зміни можуть відбутися, якщо буде ухвалено відповідні закони. У минулу п'ятницю (19 березня - ред.) такий законопроєкт було розглянуто у Верховній Раді. Його не підтримали народні депутати, а відправили на повторне друге читання.

Якщо не помиляюся, дається десять днів для підготовки на повторне друге читання, плюс - день у комітеті, це - 31 березня. Тільки в ці терміни ми зможемо розглянути цей законопроєкт", - сказав Разумков.

Голова Верховної Ради додав, що з колегами з Європарламенту це питання він не обговорював.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Вы ,настолько неумелы, шо лучше не трогайте то время . Бо и тут устроите бардак 😀😀😀
  • Zelya Vsyo
    Зебилы, а вы 28 марта время переведите, а 1 апреля назад. Как раз подходящий день дурака.
  • Serg Koshserg
    Завтра в Киеве заход солнца в 18:12 по зимнему времени а если бы оставили летнее время и не переходили на зимнее то заход был бы в 19:12,
    Нахрен нужно то зимнее время
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