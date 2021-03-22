Ресурсів Пенсійного фонду вистачить для виплати пенсій і їх запланованих підвищень, - радник міністра соцполітики Шамбір

Попри карантин, ресурсів Пенсійного фонду досить для того, щоб виконати всі програми з підвищення і виплати пенсій цього року.

Про це в програмі "Насправді: Україна" телеканалу "Дом" заявив радник міністра соціальної політики України Микола Шамбір, передає Цензор.НЕТ.

Він визнав, що карантин вплинув на відрахування до Пенсійного фонду. Проте, тенденції січня-лютого позитивні.

"Те, що ми бачимо за перші два місяці цього року, - очікуваний результат. Як ви пам'ятаєте, в січні був досить жорсткий локдаун, була зупинка багатьох сфер економіки. Але, тим не менше, ми отримали надходжень більше, ніж у січні минулого року, коли ще не було карантину. Це можна вважати позитивним результатом. Нормальні надходження і в лютому", - сказав радник міністра.

Микола Шамбір очікує, що ресурсів бюджету Пенсійного фонду "вистачить для того, щоб виконати всі програми з підвищення і виплати пенсій цього року".