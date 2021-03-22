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Ресурсів Пенсійного фонду вистачить для виплати пенсій і їх запланованих підвищень, - радник міністра соцполітики Шамбір

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Ресурсів Пенсійного фонду вистачить для виплати пенсій і їх запланованих підвищень, - радник міністра соцполітики Шамбір
Попри карантин, ресурсів Пенсійного фонду досить для того, щоб виконати всі програми з підвищення і виплати пенсій цього року.

Про це в програмі "Насправді: Україна" телеканалу "Дом" заявив радник міністра соціальної політики України Микола Шамбір, передає Цензор.НЕТ.

Він визнав, що карантин вплинув на відрахування до Пенсійного фонду. Проте, тенденції січня-лютого позитивні.

"Те, що ми бачимо за перші два місяці цього року, - очікуваний результат. Як ви пам'ятаєте, в січні був досить жорсткий локдаун, була зупинка багатьох сфер економіки. Але, тим не менше, ми отримали надходжень більше, ніж у січні минулого року, коли ще не було карантину. Це можна вважати позитивним результатом. Нормальні надходження і в лютому", - сказав радник міністра.

Микола Шамбір очікує, що ресурсів бюджету Пенсійного фонду "вистачить для того, щоб виконати всі програми з підвищення і виплати пенсій цього року".

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Топ коментарі

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    печатный станок - ваше фсе
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    ОГВЗ напродавали на миллиарды снова. а для этого доллары продать надо.
  • Нина Лабунская
    Дефицит Пенсионного фонда в 2020 году составляет 13,2 миллиарда
    ПЯТНИЦА, 15 ЯНВАРЯ 2021,

    Доходы Пенсионного фонда состоят из собственных доходов и дофинансирований из госбюджета. Так, в 2020 году собственных средств было 281,6 млрд грн, то есть всего 60,4%....
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