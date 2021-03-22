Зеленський: за 3 роки ми створимо в Україні прозору ефективну судову систему
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Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що впродовж 3 років в Україні буде завершена судова реформа.
Про це він заявив на зустрічі з президентом Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента.
Зеленський підкреслив, що триває реформа правоохоронних органів, і сьогодні він підписав закон про створення Бюро економічної безпеки. Це бюро забере функції нагляду за економічними злочинами у правоохоронної системи, що сприятиме розвитку бізнесу і поліпшення інвестиційного клімату в Україні.
"Судова реформа - серед найскладніших викликів, але впродовж трьох років ми повністю її завершимо і створимо прозору, ефективну судову систему в Україні", - пообіцяв Зеленський.