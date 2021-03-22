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Імплементація стандартів НАТО не дорівнює їх впровадженню, - заступник начальника управління речового забезпечення ЗСУ Саковець

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Імплементація стандартів НАТО не дорівнює їх впровадженню, - заступник начальника управління речового забезпечення ЗСУ Саковець
Третина стандартів НАТО не містять конкретних цифр, вимог чи методик. Їх наповнення збройні сили кожної країни визначають самостійно.

Про це пише у фейсбуці заступник начальника управління речового забезпечення ЗСУ Василь Саковець, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, станом на 2014 рік в частині речового забезпечення в Україні не було імплементовано жоден стандарт НАТО. До осені 2015 року документи про ці стандарти вдалося отримати від НАТО і перекласти українською мовою. З цього моменту почалося їх впровадження в ЗСУ.

"30% всіх стандартів НАТО не несуть ніяких цифр, вимог конкретних або методик. Вони лише декларативні, розмиті і не конкретизовані! Так, документи НАТО розмиті!!!" - пише Саковець.

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Так, наприклад, стандарт маскування передбачає, що бойовий одяг має забезпечувати маскування в декількох діапазонах, але не вказує ні норму, якій вона повинна відповідати, ні методи вимірювань, ні обладнання для вимірювань, ні допущені похибки.

"Знаєте, що це означає? ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ стандарту не є його ВПРОВАДЖЕННЯМ!" - підкреслив Саковець.

"Тобто 30% стандартів дають нам вудку, а рибку повинні ловити самі. Тобто, імплементуючи стандарт, ми не стаємо ситими, а тільки є шанс зловити рибу на обід. Це якщо просто і доступно", - додав він.

Імплементація стандартів НАТО не дорівнює їх впровадженню, - заступник начальника управління речового забезпечення ЗСУ Саковець 01
Імплементація стандартів НАТО не дорівнює їх впровадженню, - заступник начальника управління речового забезпечення ЗСУ Саковець 02
Імплементація стандартів НАТО не дорівнює їх впровадженню, - заступник начальника управління речового забезпечення ЗСУ Саковець 03

Топ коментарі

  • PREDATOR PREDATOR
    Контракт ще більш менш.А от наша призовна армія,це совок і рабство.Ні про яке НАТО там мова не йде.
  • Прощай немытая раССея
    Если не написали про роту негров, то еще не всю секретную информацию знают....негры особо воздействуют на "умы" жителей Домбабве и Лугандона...
  • Прощай немытая раССея
    Тяжело генералам, когда надо думать самим...тем более, бесплатно...
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