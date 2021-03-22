Реальний ВВП України за 2020-й зменшився вперше після чотирьох років зростання, - Держстат. ІНФОГРАФІКА

Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) в 2020-му порівняно з попереднім роком зменшився на 4%.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на експрес-випуск Державної служби статистики.

Згідно з опублікованим графіком, економіка України продемонструвала падіння вперше з 2015 року. У 2019 ВВП України виріс на 3,2%, в 2018 - на 3,4%, в 2017 - на 2,5%, а в 2016 - на 2,4%. У 2015 році зафіксували падіння на 9,8%.

Найбільше постраждала сфера тимчасового розміщення та організації харчування (-28,5%), істотно скоротилася сфера транспорту, складського господарства, поштової та кур'єрської діяльності (-16,4%).

Водночас деякі сфери змогли продемонструвати зростання. Найбільше - будівництво (5,2%), а також оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів (4,9%).