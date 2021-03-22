Глава Євроради Мішель нагадав Путіну про необхідність виконання Мінських угод
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Розмова відбулася в понеділок, напередодні саміту ЄС, запланованого на 25-26 березня. На ньому, як очікується, лідери Євросоюзу обговорять стратегію відносин з Росією.
Мішель зазначив, що відносини між Євросоюзом і Росією перебувають на спаді, є розбіжності з багатьох питань.
У поширеному представництвом ЄС повідомленні говориться, що Мішель сказав Путіну, що відносини "зможуть змінити напрямок тільки за наявності стійкого прогресу в таких питаннях, як виконання Мінських угод, припинення гібридних і кібератак щодо країн-членів і дотримання прав людини". Голова Євроради згадав і про справу Олексія Навального, знову закликавши звільнити його і розслідувати його отруєння.
У повідомленні Кремля про телефонну розмову Навальний не згадується. У ньому сказано, що Путін теж охарактеризував стан відносин Росії і ЄС як незадовільний, але поклав за це відповідальність на "неконструктивну, іноді конфронтаційну лінію партнерів".