Головні новини 22 березня: прихильники Стерненка обіцяють нові акції, МВС - нові підозри

Офіс президента почали відмивати від написів, але учасники акції обіцяють нові протести, а МВС - нові підозри, - головні новини 22 березня.

Прихильники Стерненка збираються на нову акцію протесту

Акція відбудеться в день апеляції, дата поки невідома. Також протестувати збиралися сьогодні під час обрання запобіжного заходу затриманому "за хуліганство" під час суботньої акції ветерану Сорду, але засідання суду перенесли на завтра.

Сам Стерненко звернувся до Зеленського листом із СІЗО. "Закликаю Зеленського негайно почати діалог, вилізти з теплої ванни і діяти як гарант конституційних прав і свобод, а не ховатися від відповідальності", - пише активіст.

Зеленський тим часом на зустрічі з главою ЄБРР пообіцяв, що в Україні через 3 роки завершиться судова реформа і буде побудована прозора й ефективна судова система.

МВС обіцяє нові підозри учасникам суботньої акції

"Там будуть і інші підозри. Ви побачите це із заяви на сайті Національної поліції вже сьогодні. У нас слідчі всю ніч працювали і весь день учорашній, і сьогодні працюють над тим, щоб зібрати докази, переглядали сотні відеоматеріалів, як засобів ЗМІ, так і оперативних зйомок, які в нас є. Тому це буде не одна підозра, будуть і інші", - заявив у телеефірі заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Будівлю Офісу президента відмивають від графіті

Спочатку стерли свастику, потім почали прибирати інші написи. Основне миття заплановано на завтра, загалом процес очищення будівлі ОП від написів займе 4 дні.

Транспорт у "червоних зонах" зупинятимуть по-новому

Транспортні обмеження для цих зон буде тепер встановлювати місцева влада, автоматичного транспортного локдауну не буде. У Києві громадський транспорт вирішили не зупиняти, а от у Миколаєві в нього можна буде потрапити тільки за спецперепустками.

Лікарі кажуть, що коронавірус протікає дедалі важче, реанімації захлинаються хворими, а у 20% тих, що перехворіли, не виробляються антитіла.

У МОЗ підрахували, що для вироблення колективного імунітету потрібно прищепити 30 млн українців - це 70% населення країни. Якщо поспішити, можна впоратися за рік.

Рада не встигне скасувати перехід на літній час

Розглянути доопрацьований законопроєкт про скасування переходу на літній час можуть не раніше 31 березня, а сам перехід заплановано на 28 березня. Надія тепер тільки на Кабмін - він може скасувати переведення стрілок своєю постановою.