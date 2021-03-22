Держуправління справами вибирає компанії, здатні усунути пошкодження будівлі Офісу президента, вартість послуг може становити 250-300 тис. грн, - ОП
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на facebook-сторінку ОП.
Державне управління справами "вибиратиме компанії, які можуть виконати необхідні роботи і вартість послуг яких буде найменшою", а пізніше - публічно відзвітує про всі виконані роботи.
"Станом на зараз близько 10 компаній запропонували свої послуги з прибирання фарби з граніту. Вони оцінюють обсяг робіт і визначають, чи мають відповідні хімічні розчини. Вартість цих послуг може становити 250-300 тис. грн. Триває підбір компаній і підрахунки необхідних коштів для проведення інших відновлювальних робіт. Так, потрібно замінити кілька дверей, вікон, зробити ремонт пошкоджених приміщень, зокрема окремих кабінетів і приміщень на різних поверхах, де сталося займання", - сказано в повідомленні.
Нагадаємо, акція "Не чуєш? Побачиш" на Банковій відбулася 20 березня, у день народження Сергія Стерненка, який перебуває у СІЗО Одеси. Учасники розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад, палили табличку "Президент України", кидали в бік будівлі ОП запалені фаєри, підривали петарди і запускали феєрверки.
Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом подій під час акції біля Офісу президента. Подію кваліфіковано як хуліганство. Одну особу затримали. Виявилося, щозатриманий - Влад Сорд (Стафійчук), який пройшов Майдан, Іловайськ, а потім продовжив службу у 93-й ОМБр "Холодний Яр".
В Офісі Президента заявили, що за попередніми експертними оцінками, усунення пошкоджень будівлі Офісу Президента оцінюється приблизно в 2 мільйони гривень.