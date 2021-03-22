ДФС Дніпропетровщини очолив Баско, який не пройшов спецперевірки і жодного дня не працював в органах, - Філатов. ДОКУМЕНТ

За даними мера Дніпра, під час виборів Андрій Баско був секретарем міської виборчої комісії.

Про це мер Дніпра Борис Філатов написав у коментарях на сторінці головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова в фейсбуці.

"Вони у нас в області поставили ТВО (начальника. - Ред.) податкової міліції (мається на увазі ДФС. - Ред.) "на час карантину" людину, яка жодного дня не працювала в органах і не пройшла спецперевірки! Спочатку записали його на посаду завгоспа, а потім перевели на начальника внутрішнім наказом. Тупо Кисіль і Мельник продали посаду. Виродки", - написав Філатов.

Глава організації "Рада громадського контролю" Олег Шрам опублікував у коментарях накази глави ДФС Вадима Мельника про призначення Андрія Баска.

З документів видно, що 5 березня Баска призначили на посаду заступника начальника ГУ ДФС в Дніпропетровській області. А через тиждень, 12 березня тимчасово поклали на нього виконання обов'язків начальника ГУ ДФС Дніпропетровщини.

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