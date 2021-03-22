Росія становить найбільшу ядерну і військову загрозу європейській безпеці, - Міноборони Великої Британії

Міністерство оборони Великої Британії опублікувало стратегію модернізації збройних сил.

При описі стратегічного контексту в документі вказується вплив COVID-19, кліматичних змін, кібербезпеки, технологічного прогресу, а також побоювання щодо дій Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї, передає Цензор.НЕТ.

"Росія, як і раніше, становить найбільшу ядерну і військову загрозу європейській безпеці. Модернізація російських збройних сил, здатність до інтеграції всієї державної діяльності і жага ризику роблять Росію одночасно майстерним і непередбачуваним гравцем", - сказано в стратегії.

Зазначається, що РФ інвестує і розвиває підводні можливості, зокрема ті, що загрожують глибоководним кабелям, а також торпедного озброєння, здатного доставляти ядерний заряд до прибережних цілей.

"У Росії є можливості завдавати високоточні удари на великій відстані і позбавити Велику Британію і союзників свободи дій за допомогою високоефективної інтегрованої системи ППО. Отже, Росія може становити значну загрозу можливостям Британії підтримувати наші сили і захищати наші інтереси в Європі, східному Середземномор'ї і на Близькому Сході", - наголошується в документі.

Стурбованість британських військових викликає доступність для "зловмисних" країн до більш досконалих систем зброї, зокрема Північна Корея і Росія використовували хімічні отруйні речовини за останні чотири роки.

Водночас, основою колективної безпеки в євроатлантичному регіоні залишається НАТО, яке "адаптувалося до загрози з боку екстремістських терористів після 11 вересня, проголосивши Статтю V і розширивши свою експедиційну роль, і з 2014 року успішно активізувала свій захист і стримування у відповідь на загрозу, що йде від агресивної Росії".

Міноборони Великої Британії затвердило свою прихильність Альянсу і закликали консолідувати зусилля, зокрема для допомоги Україні від агресії РФ.

"Україна зазнала значних територіальних втрат внаслідок російської агресії. Разом з союзниками по НАТО ми допоможемо підвищити стійкість України до триваючої агресивної тактики - звичайної і прихованої – яка застосовується її сусідом. Наша місія з нарощування потенціалу, яка включає як наземну, так і морську підготовку, підтримуватиме розвиток Збройних сил України та їх взаємодію з НАТО. Ми будемо працювати з іншими партнерами в Чорноморському регіоні, особливо з Болгарією, Грецією, Румунією і Туреччиною, для забезпечення свободи судноплавства і безпеки. У рамках цього ми продовжимо користуватися своєю свободою дій в Чорному морі в суворій відповідності до Конвенції Монтре як через НАТО, так і в автономному режимі", - сказано в документі.