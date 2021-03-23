Росія перетворюється на тоталітарну державу і продовжує віддалятися від Європи, - Боррель

Російська Федерація зайняла конфронтаційну позицію щодо Європейського Союзу.

Про це сьогодні в Брюсселі під час пресконференції за підсумками засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ заявив Високий представник ЄС Жозеп Боррель, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми мали коротку дискусію стосовно Росії. Міністри підтвердили, що п’ять керівних принципів залишаються чинними у наших відносинах з Росією, будуть визначати або стримувати такі відносини, залежно від ситуації. Є очевидним, що Росія зайняла конфронтаційну позицію стосовно Європейського Союзу. Зростає (кількість) порушень російською владою прав людини та міжнародних законів як на території Росії, наприклад, у Чечні, за що ми сьогодні запровадили санкції, так і за межами Росії", - сказав Високий представник ЄС.

Він зауважив, що російська влада продемонструвала небажання до взаємодії з Євросоюзом у питаннях дотримання прав людини. За словами Борреля, Росія сповзає до перетворення на тоталітарну державу і продовжує віддалятися від Європи. ЄС має зробити з цього належні висновки, тож ця дискусія буде продовжена вже наприкінці поточного тижня на рівні глав держав та урядів країн-членів під час зустрічі у форматі Європейської Ради.

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Боррель повідомив, що міністри сьогодні під час зустрічі прийняли важливі рішення щодо просування та захисту прав людини по всьому світу. Із використанням Глобального механізму санкцій ЄС за серйозні порушення прав людини Рада ЄС запровадила обмежувальні заходи проти осіб та установ шести країн.

"За два тижні після того, як ми ухвалили санкції , що були пов’язані із справою Навального, ми здійснили рішучі кроки проти тих, хто відповідає за серйозні порушення прав людини в шести країнах. Санкції, які Рада ЄС ухвалила сьогодні, стосуються 11 осіб та 4 установ з Китаю, Північної Кореї, Лівії, Південного Судану, Еритреї та Росії", - поінформував Високий представник ЄС.