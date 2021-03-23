Харківська влада закликає людей з медосвітою йти в "ковідні бригади": У березні навантаження збільшилося в 1,5 раза, в квітні у нас фізично не буде співробітників

Харків'яни, які мають медичну освіту, можуть отримати роботу в одній з лікарень, де працюють відділення для лікування хворих із COVID-19.

Про це 22 березня повідомила заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан, яка провела робочу нараду з керівниками медустанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу міськради.

За її словами, у березні навантаження на ковідні бригади збільшилося в півтора раза у порівнянні з січнем-лютим. При цьому, за правилами Національної служби здоров'я України, нові бригади можна сформувати тільки у разі перевантаженості старих.



"У березні кількість хворих почала різко підвищуватися, але ми не можемо створити нові бригади, поки не здамо березневий звіт у НСЗУ і вони не побачать, що бригади працювали з перевантаженням. Але в квітні ми зіткнемося з проблемою, що у нас фізично не буде людей, яких ми могли б включити до складу бригад. Тому я змушена звернутися до всіх, хто має медичну освіту", - пояснила віцемер.



Вона повідомила, що бригади для роботи з хворими COVID-19 можуть бути сформовані тільки зі співробітників лікарень, де працюють такі відділення. За минулий рік кількість працюючих в медустановах Харкова зменшилася на 2 тис. осіб, тому в звичайних відділеннях персоналу не вистачає.



За словами віцемера, лікарням №17, 18, 25 і 13 в ковідні бригади потрібні анестезіологи, кардіологи, терапевти, медсестри і молодший медичний персонал. Проконсультуватися з питань працевлаштування можна з заступником директора Департаменту охорони здоров'я Тетяною Бокаловою.

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"Будь ласка, якщо у вас є можливість і ви хотіли б отримати більш високу заробітну плату в період роботи в цих бригадах - звертайтеся в наші медустанови. Це можуть бути науковці, студенти з середньою медичною освітою", - сказала заступник міського голови.



Світлана Горбунова-Рубан повідомила, що міська влада просить НСЗУ дозволу поєднувати в бригаді медпрацівників з різних лікувальних установ.



"Ми зі свого боку вжили всі пропозиції, щоб посилити можливості наших медустанов, в яких знаходяться відділення для хворих COVID-19. Чекаємо підтримки від обласних установ, щоб запрацювали наші залізничні лікарні, було вжито заходів щодо посилення в обласній лікарні на вулиці Трінклера. Сподіваємося, що буде вирішено питання залучення госпіталю для інвалідів війни", - сказала віце-мер.



Вона підкреслила, що міська влада і лікарі роблять все можливе, щоб харків'яни отримували кваліфіковану допомогу - є ліжка, кисневі концентратори тощо.