Багаті держави вакцинують від COVID-19 молодь за рахунок життів людей похилого віку з бідних країн, - глава ВООЗ Гебреєсус

Глава Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус розкритикував багаті країни через нерівний розподіл вакцин від коронавірусу. За його словами, розрив між кількістю щеплень в багатих і бідних країнах зростає день у день.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Глава ВООЗ назвав відсутність рівних можливостей у доступі до вакцин від коронавируса в світі "катастрофічним моральним провалом".

"Я у січні казав, що світ опиниться на межі катастрофічного морального провалу, якщо не зробити термінових кроків для забезпечення рівного розподілу вакцин. У нас є кошти для запобігання цьому провалу, але шокує те, що мало було зроблено для запобігання йому", - сказав він.

Глава ВООЗ підкреслив, що країни, які вакцинують зараз молодих і здорових людей, роблять це коштом "життів працівників охорони здоров'я, людей похилого віку та інших груп ризику в інших державах".

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Габреєсус наголосив, що це шлях, який веде до "самопоразки", оскільки чим довше буде продовжуватиметься передача коронавірусу, тим більше виникатиме його мутацій та штамів і буде рости ризик ого, що вони почнуть "уникати впливу вакцин".