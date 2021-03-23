Українського винахідника з США Романківа нагородили орденом Ярослава Мудрого. ФОТО
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку в фейсбук посольства України в США.
"Внесок Любомира Романківа у світову науку давно визнано у всьому світі. За весь час лише двох українців було внесено до Зали слави США – Ігоря Сікорського і Любомира Романківа", - йдеться в повідомленні посольства.
За своє життя український винахідник зробив 180 наукових відкриттів, 67 з них запатентував. Винаходи Любомира Романківа вивчають у найбільших університетах США, Великої Британії, Німеччини, Швейцарії, Італії, Швеції, Данії, Польщі, Японії, Кореї, Тайваню, Сінгапуру та України.
"Саме завдяки його винаходам ми завдячуємо появі персонального комп’ютера, жорсткого диска, інтернету, сонячних батарей та інших речей, якими ми звикли користуватися сьогодні щодня", - зазначають у посольстві.