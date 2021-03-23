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Жорсткий карантин у Німеччині продовжено до 18 квітня, - Меркель

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Жорсткий карантин у Німеччині продовжено до 18 квітня, - Меркель
"Локдаун" у Німеччині продовжують до 18 квітня, повідомила канцлер Ангела Меркель журналістам в Берліні після 15-годинних консультацій з главами федеральних земель, консультації тривали до 2:40 вівторка.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Уже вжиті заходи продовжуються до 18 квітня", - сказала канцлер.

У разі, якщо динаміка поширення коронавірусу за 7 днів буде понад 100 випадків на 100 тисяч осіб, то обмеження в регіоні будуть посилюватися.

Зокрема, залежно від необхідності місцева влада може вводити свої правила, наприклад, подальші обмеження контактів або обмеження на вихід з квартири.

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"Закордонні поїздки нині категорично не рекомендуються", - зазначила канцлер. Поїздки, обумовлені необхідністю, будуть пов'язані з необхідністю робити тести на коронавірус і залишатися на домашньому карантині.

Великодні свята пропонується розширити, четвер 1 квітня і субота 3 квітня будуть оголошені "днями тиші" із забороною на вуличні масові заходи і обмеження контактів.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    От отсутствия курева и бухла ещё никто не умирал а от короны многие! Затарся на месяц да и сиди дома!
  • Андрей Шевченко 29aa0d51
    Ну, да, так скорее всего и делают люди. А вот с отсутствием курева- я могу поспорить. Знал одного капитана, немца, который курил как и я- по 2 пачки в день и бросил сразу! Поехал в отпуск и умер. Я к тому, что я лично не знаю ни единого умершего от ковида, знаю только двоих человек, которые перенесли его с улыбкой и легко. Так что... хрен зна, какова статистика.
  • Пьер Робуст
    У нас один мужик бросил курить и умер.
    Только, ... по-моему он сначала умер, а потом бросил курить.
    (Леонид Фёдорович Быков!)
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