Жорсткий карантин у Німеччині продовжено до 18 квітня, - Меркель
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Уже вжиті заходи продовжуються до 18 квітня", - сказала канцлер.
У разі, якщо динаміка поширення коронавірусу за 7 днів буде понад 100 випадків на 100 тисяч осіб, то обмеження в регіоні будуть посилюватися.
Зокрема, залежно від необхідності місцева влада може вводити свої правила, наприклад, подальші обмеження контактів або обмеження на вихід з квартири.
"Закордонні поїздки нині категорично не рекомендуються", - зазначила канцлер. Поїздки, обумовлені необхідністю, будуть пов'язані з необхідністю робити тести на коронавірус і залишатися на домашньому карантині.
Великодні свята пропонується розширити, четвер 1 квітня і субота 3 квітня будуть оголошені "днями тиші" із забороною на вуличні масові заходи і обмеження контактів.