На США і Росію чекають "важкі дні", - радник Байдена з нацбезпеки Салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що американо-російські відносини чекають "важкі дні" через те, що у країн є розбіжності з важливих питань.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Meduza, про це він повідомив в ефірі MSNBC.

"Ми вважаємо, що з Росією мають бути важкі дні, оскільки є питання, щодо яких у нас є глибокі розбіжності, є дії, на які нам потрібно давати рішучу відповідь. Ми також вважаємо, що можемо працювати з Росією за ключовими напрямами, в тому числі в ядерній сфері, де ми кілька тижнів тому продовжили на п'ять років новий ДСНВ", - сказав він.

Також в ході бесіди Саллівана запитали, чи був помилковим вислів Джо Байдена, який ствердно відповів на питання, чи вважає він президента Росії Володимира Путіна вбивцею. Салліван сказав, що слова Байдена - це пряма відповідь на пряме запитання.

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17 березня на телеканалі ABC вийшло інтерв'ю Джо Байдена, під час якого президента США запитали, чи вважає він Володимира Путіна вбивцею, а він у відповідь сказав "Так, вважаю". Через добу Путін відповів дражнилкою "Хто обзивається, той сам так і називається".

Путін також запропонував президенту США провести дискусію в онлайн-форматі. Байден заявив, що вони з Путіним поговорять "в якийсь момент". У російському МЗС повідомили, що США відмовилися від відкритої дискусії двох президентів.