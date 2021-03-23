Ворог за добу п'ять разів порушив "тишу" на Донбасі, застосувавши 120- і 82-мм міномети. Українські воїни відкривали у відповідь вогонь, - штаб ОС

Озброєні формування Російської Федерації продовжують ігнорувати режим припинення вогню і обстрілювати позиції підрозділів Об'єднаних сил. За минулу добу, 22 березня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС в Facebook.

Зокрема, в смузі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід", поблизу населеного пункту Піски окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120 та 82 калібрів. А неподалік Богданівки, російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших воїнів з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов’ї, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій українських захисників використовуючи гранатомети різних систем. У передмісті Тарамчук – вогонь вели з великокаліберних кулеметів.

"Бойових втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що на обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь.

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Також повідомляється, що представникам ОБСЄ було повідомлено через Українську сторону СЦКК про дії збройних формувань Російської Федерації.

"Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ на території ОРДЛО.

Зокрема, окупанти продовжують здійснювати прицільні обстріли позицій Збройних Сил України. Українською стороною СЦКК, через СММ ОБСЄ, оперативно вводився режим "Тиша". Основною метою відвертих ігнорувань Мінських домовленостей з боку збройних формувань Російської Федерації є провокування українських підрозділів на відкриття вогню у відповідь.

Порушення із застосуванням зброї супроводжувались відверто сфабрикованими звинуваченнями в інформаційному просторі. Зокрема щодо відкриття з боку підрозділів Збройних Сил України снайперського вогню. Фейкові новини інтенсивно тиражувалися у так званих ЗМІ ОРДО.

Українська сторона СЦКК підготувала відповідну ноту на адресу СММ ОБСЄ із матеріалами розслідування за фактами відвертих маніпуляцій з боку російсько-окупаційних військ, серед яких, матеріали відеофіксації подій в районі населеного пункту Олександрівка, що на тимчасово окупованій території.

Українська сторона й надалі продовжує фіксувати здійснення збройними формуваннями РФ робіт з облаштування та розширення існуючих та створення нових фортифікаційних позицій поблизу Водяного, що на ТОТ Донецької області.

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Про всі порушення з боку окупантів Українська сторона СЦКК поінформувала СММ ОБСЄ через встановлений координаційний механізм. Наголошуємо, Збройні Сили України неухильно дотримуються досягнутих домовленостей щодо припинення вогню та є послідовними у виконанні взятих на себе зобов'язань", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7 годину ранку 23 березня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Зокрема, поблизу населеного пункту Водяне, збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь по нашим воїнам з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.



