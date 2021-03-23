В Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Також за даними Степанова за минулу добу⤵️
госпіталізовано – 2 519 осіб;
летальних випадків – 333;
одужало – 8 044 осіб;
здійснено тестувань за добу – 88 673 (зокрема методом ПЛР – 44 647, методом ІФА – 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 500).
Зазначимо, що показник летальності за добу за вчора є рекордом з початку пандемії в Україні. Це вперше, коли за добу було зафіксовано понад 300 смертей від COVID-19. До цього рекордом було 289 летальних випадків станом на 17 березня поточного року.
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 565 732 особи;
одужало – 1 268 886 осіб;
летальних випадків – 30 431;
проведено ПЛР-тестувань – 7 726 035.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1122), м. Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.