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В Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини

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В Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини
11 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовані в Україні станом на 23 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 606 дітей і 357 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також за даними Степанова за минулу добу⤵️

В Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини 01госпіталізовано – 2 519 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини 01летальних випадків – 333;

В Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини 01одужало – 8 044 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини 01здійснено тестувань за добу – 88 673 (зокрема методом ПЛР – 44 647, методом ІФА – 21 526, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 22 500).

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Зазначимо, що показник летальності за добу за вчора є рекордом з початку пандемії в Україні. Це вперше, коли за добу було зафіксовано понад 300 смертей від COVID-19. До цього рекордом було 289 летальних випадків  станом на 17 березня поточного року.

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини 05

В Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини 06захворіло – 1 565 732 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини 06одужало – 1 268 886 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини 06летальних випадків – 30 431;

В Україні за добу від COVID-19 померли 333 людини - рекорд з початку пандемії. Зафіксовано 11 476 випадків зараження, одужали 8044 людини 06проведено ПЛР-тестувань – 7 726 035.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1122), м. Київ (1050), Львівській (995), Харківській (843) та Київській (727) областях.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Смерти этих людей на руках:
    1. миши крадуцкого, который год назад вывез все маски из гос резерва.
    2. степана максимова, который купил курточку за 620 тысяч гривен.
    3. вавы оманского, который в разгар эпидемии поехал кататься в Буковель и тем самым показал лохторату, что можна ложить хер на карантинные ограничения аки на клавиши рояля.

    ну и при чем тут политика дагагой таварищ?
  • Moshe Dayan
    Рекордная смертность - следствие действий гребаных политиков.
    Год назад нужно было о поставках вакцин договариваться, а не средства в асфальт закатывать.

    Никакого цинизма, а гребаная реальность...
  • Підлога Маккартні
    А чего в заголовке не написали: "Новый антирекорд"? Мастера спорта международного класса по борьбе с корона вирусом могут обидеться...
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