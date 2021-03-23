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Віцепрем'єр Словаччини Сулик подав у відставку через скандал із закупівлею російської вакцини "Спутник V"

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Віцепрем'єр Словаччини Сулик подав у відставку через скандал із закупівлею російської вакцини "Спутник V"
Віцепрем'єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик (партія "Свобода і солідарність") 22 березня подав у відставку через скандал, що почався в країні після закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на dw.

"... Я виконую обіцяне і звільняюся з посади міністра економіки. Я роблю це тому, що ситуацію в словацькому уряді потрібно терміново врегулювати", - написав він.

Сулик очікує, що тепер у відставку подасть Матович.

"Якщо він також йде у відставку, термін повноважень всіх міністрів закінчується. Ми готові до перебудови уряду, включаючи зміну прем'єр-міністра", - додав Сулик у відеозверненні, яке цитує Pravda.

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Як повідомлялося, після закупівлі російської вакцини від коронавірусу дві партії заявили про можливість виходу з правлячої коаліції. В такому випадку уряд Ігоря Матовича втратив би більшість в словацькому парламенті, що, швидше за все, призвело б до дострокових виборів.

Європейське агентство з лікарських засобів раніше звернулося до країн ЄС із закликом не поспішати зі схваленням "Спутника V". Угорщина і Словаччина вже схвалили вакцину.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
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    В Страсбурге водителя дипломата РФ поймали на угоне велосипедов

    Одной из жертв вора стал первый заместитель мэра города Страсбурга (Франция) Ален Фонтанель. У него украли электрический велосипед, припаркованный на улице возле французского представительства Совета Европы, пишет France Bleu.
    Инцидент произошел в феврале, после чего правоохранители начали расследование.
    Через несколько дней после пропажи Фонтанель обнаружил свое транспортное средство в рекламе на одном из сайтов объявлений. Велосипед там продавали за полцены.
    Полицейские договорились с продавцом о встрече, которую назначили перед входом в консульство РФ. Туда приехал 40-летний гражданин РФ, работавшим водителем дипломата. Подозреваемый был задержан. НО...
    Вскоре копы выяснили, что этот случай - совсем не единственный. Мужчина продал несколько велосипедов, преимущественно электрических, на 100 тысяч евро.
    После предъявления обвинений мужчина срочно вернулся в Россию, как уверяют в дипучреждении - из-за проблем со здоровьем ( ). Российское консульство ситуацию комментировать категорически отказывается.
  • 5 копійок
    Лошара. Наш би тримався за посаду руками, ногами, зубами.
  • Bor Moley
    Воровать - это национальная черта репоедов, где-бы они не находились. Это главная скрепа скрепных поносцев, их национальная черта.
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