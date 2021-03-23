Віцепрем'єр Словаччини Сулик подав у відставку через скандал із закупівлею російської вакцини "Спутник V"

Віцепрем'єр, міністр економіки Словаччини Ріхард Сулик (партія "Свобода і солідарність") 22 березня подав у відставку через скандал, що почався в країні після закупівлі російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на dw.

"... Я виконую обіцяне і звільняюся з посади міністра економіки. Я роблю це тому, що ситуацію в словацькому уряді потрібно терміново врегулювати", - написав він.

Сулик очікує, що тепер у відставку подасть Матович.

"Якщо він також йде у відставку, термін повноважень всіх міністрів закінчується. Ми готові до перебудови уряду, включаючи зміну прем'єр-міністра", - додав Сулик у відеозверненні, яке цитує Pravda.

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Як повідомлялося, після закупівлі російської вакцини від коронавірусу дві партії заявили про можливість виходу з правлячої коаліції. В такому випадку уряд Ігоря Матовича втратив би більшість в словацькому парламенті, що, швидше за все, призвело б до дострокових виборів.

Європейське агентство з лікарських засобів раніше звернулося до країн ЄС із закликом не поспішати зі схваленням "Спутника V". Угорщина і Словаччина вже схвалили вакцину.