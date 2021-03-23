Віцепрем'єр Словаччини Сулик подав у відставку через скандал із закупівлею російської вакцини "Спутник V"
Про це він повідомив у Facebook, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на dw.
"... Я виконую обіцяне і звільняюся з посади міністра економіки. Я роблю це тому, що ситуацію в словацькому уряді потрібно терміново врегулювати", - написав він.
Сулик очікує, що тепер у відставку подасть Матович.
"Якщо він також йде у відставку, термін повноважень всіх міністрів закінчується. Ми готові до перебудови уряду, включаючи зміну прем'єр-міністра", - додав Сулик у відеозверненні, яке цитує Pravda.
Як повідомлялося, після закупівлі російської вакцини від коронавірусу дві партії заявили про можливість виходу з правлячої коаліції. В такому випадку уряд Ігоря Матовича втратив би більшість в словацькому парламенті, що, швидше за все, призвело б до дострокових виборів.
Європейське агентство з лікарських засобів раніше звернулося до країн ЄС із закликом не поспішати зі схваленням "Спутника V". Угорщина і Словаччина вже схвалили вакцину.