Новини

Проєкт постанови про засудження подій під Офісом Президента зареєстрований на сайті ВР

4 60254
Проєкт постанови про засудження подій під Офісом Президента зареєстрований на сайті ВР
На сайті Верховної Ради України зареєстровано проєкт постанови про засудження подій, які відбулися під будівлею Офісу Президента ввечері 20 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу парламенту.

Проєкт постанови під номером 5295 зареєстрований 22 березня.

Ініціаторами цієї постанови виступають 130 народних депутатів від фракції "Слуга народу".

Зараз текст документа відсутній на сайті ВР, зазначається, що він переданий на розгляд керівництву.

Також читайте: Понад 130 "слуг народу" пропонують Раді засудити події на Банковій 20 березня

Як повідомлялося, ввечері 20 березня на вулиці Банковій у Києві відбулася акція, приурочена до дня народження активіста Сергія Стерненка. Мітингувальники під час акції розбили скло одних із дверей будівлі, розписали фасад і намагалися підпалити табличку "Президент України".

За даними Нацполіції, за фактом дій учасників акції на Банковій відкрито кримінальну справу, одну людину затримано.

За даними ОПУ, пошкодження будівлі Офісу Президента оцінюються приблизно в 2 млн грн.

При цьому фракція "СН" заявила, що буде ініціювати проведення позачергового засідання Ради за участю силовиків щодо подій під ОПУ.

Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • Власов Сергей b3083465
    Вопрос к Антону Геращенко: так кто и когда нарисовал свастику на Офисе президента? 23 марта, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/03/%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81-%d0%ba-%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%be%d0%bd%d1%83-%d0%b3%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be-%d1%82%d0%b0%d0%ba-%d0%ba%d1%82%d0%be-%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d0%b3.html#respond Комментарии: 0
    Проєкт постанови про засудження подій під Офісом Президента зареєстрований на сайті ВР - Цензор.НЕТ 8162Многие из тех, кто смотрел в понедельник вечером программу «Свобода слова» на телеканале ICTV, наверное, обратили внимание на одну «странную» деталь…
    Выступавший первым замглавы МВД Антон Геращенко заявил, что у полиции имеется множество видеозаписей беспорядков, произошедших возле ОП 20 марта во время протестной акции в поддержку Сергея Стерненко.

    Проєкт постанови про засудження подій під Офісом Президента зареєстрований на сайті ВР - Цензор.НЕТ 8314

    Эти видео, по его словам, сняты с разных сторон и по ним можно будет четко установить, кто именно бил стекла, поджигал вывеску, рисовал возмутительные рисунки.
    В тему - https://www.economics-prorok.com/2021/03/%D0%BF%D0%B5%D1%81-%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%BE%D1%82-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%B3%D0%B5%D1%80.html ПЕС ждет извинений от «параноика» Геращенко за обвинения в адрес Порошенко
    Затем этот тезис Геращенко повторил, как минимум, еще раз или даже дважды.
    Данное обстоятельство очень важно.
    Потому что затем двое гостей студии, явно не сговариваясь, озвучили важный нюанс.
    По их словам, немецкую свастику во время протестной акции, о которой упоминал, в том числе, Геращенко, никто из митингующих не рисовал!
    Она появилась на стене возле входа в ОП позднее, после завершения акции…
    При этом Геращенко не опроверг данные заявления и вообще никак них не отреагировал.
    Не правда ли, странно?
    Ну а коль скоро Геращенко неоднократно перед тем заявлял, что имеется множество видео с разных ракурсов, тогда, естественно, на них можно найти - кто и когда нарисовал ту злополучную свастику.
    Соответственно, Геращенко обязан продемонстрировать записи момента, когда кто-то рисует эту свастику. Потому что в данном случае вопрос - принципиальный (кто на самом деле поджег Рейхстаг?)!
    Ведь логичным является предположение, что если свастику нарисовали не митингующие, то тогда это сделали затем силовики - то есть, власть! С очевидной целью - как можно сильнее дискредитировать ту протестную акцию и принимавших в ней участие украинцев.
    Ну а если так, то тогда окажутся правы те политики и эксперты, которые изначально утверждали, что акцию возле ОП 20 февраля могла устроить сама власть.
    Например, об этом заявлял ранее политолог Дмитрий Корнейчук. Кстати, он как раз сегодня утром дал очередной пост в Фейсбуке на эту тему.
    «А вы обратили внимание, что Зеленский никак не прокомментировал «погром» на Банковой?
    Почему? Политтехнологи Банковой сейчас проверяют реакцию общества: не догадаются ли украинцы, что за низкопробным цирком стоит сам Офис?
    Если не догадаются - то начнут имитировать «борьбу с радикалами» и раскручивать. Догадаются - замнут тему», - https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk написал политолог.
    Так что Геращенко обязан предоставить видеозапись с моментом, когда на здании ОП рисуется свастика.
    Видео - в студию!
  • Nickol Nickols
    Совдеповский ветерок повеял с ОП, ребята у нас в независимой Украине уже своя Украинская армия ,а не советская и она образовалась не с советского мышления прекращайте налаживать на государство Украина советские штампы,у советских и русских нет давно свого государства одна столица Мацква осталась, если вам нравятся москали так идите туда и не тяните Украину в это болото. Ужас какой!
  • Пацюк Олег
    Здогадуюсь, цей проект постанови коштував платникам податків ще 2 млн. гривень.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини