У Польщі припускають, що найближчими днями в країні може бути введено повний локдаун

У Польщі може бути введено повний локдаун, якщо епідемічна ситуація і надалі погіршуватиметься, а добова кількість інфікованих COVID-19 перевищить 30 тис.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав головний радник прем'єр-міністра Польщі з питань пандемії COVID-19 Анджей Горбан, пише Polsatnews.pl.

"Якщо ми перетнемо позначку у 30 тис. (за добу), то потрібно почати боятися і зробити усе можливе, аби не перетнути цю позначку", - зазначив Горбан.

За його словами, основним завданням є збереження нормального функціонування служби охорони здоров’я, "яка працює на межі своїх можливостей". Якщо ситуація з кількістю інфікованих погіршуватиметься, то у найближчі дні в Польщі буде запроваджений повний локдаун. "Рішення про це може бути ухвалене цього тижня або наступного. Ми близькі до такого рішення", - підкреслив Горбан.

Він зазначив, що складна епідемічна ситуація зберігатиметься упродовж кількох наступних тижнів. Вона почне покращуватися наприкінці квітня – на початку травня.

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Глава МОЗ Польщі Адам Недзельський повідомив у Твіттері, що близько 50% усіх випадків інфікування в Польщі походить з місць праці і закликав всюди, де це можливо, переходити на дистанційний режим роботи.

Упродовж останнього тижня добова кількість інфікованих COVID-19 в Польщі сягала навіть понад 27 тис. випадків.

Від початку пандемії у країні інфікувалося коронавірусом понад 2 млн осіб, померли близько 50 тис.

Станом на 22 березня здійснено понад 5 млн щеплень, більш як 1,7 млн осіб отримали вже дві дози вакцини проти коронавірусу.

З 23 березня в Польщі розпочинається запис на щеплення людей віком 60-64 роки. На нульовому і першому етапі здійснено вакцинацію медичного персоналу, працівників системи освіти та осіб літнього віку.

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З 20 березня по 9 квітня у Польщі діє посилений карантинний режим, який передбачає дистанційне навчання учнів усіх класів у школах, закриття торгових центрів, готелів, театрів, кінотеатрів, філармоній, спортивних та розважальних об'єктів, басейнів тощо.