Кабмін має повернути повноваження, віджаті ОП, і впритул зайнятися боротьбою з пандемією, - журналістка

Кабінет Міністрів віддав свої повноваження у боротьбі з COVID-19 Офісу Президента, по суті знявши з себе відповідальність за виконання своїх прямих обов'язків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Дзеркало Тижня", про це пише журналістка Ірина Ведернікова.

За її словами, ОПУ взяв на себе завдання з координації усіх учасників, задіяних в організації надання допомоги хворим на ковід - ОДА, РДА, МОЗ, МОН, Мінсоц, Мінрегіону, Мінфіну, міжнародних організацій та волонтерів.

"Тобто не Кабмін — центральний орган виконавчої влади, затверджений парламентом країни, взяв на себе відповідальність за боротьбу з пандемією, а клерки-вискочки з ОПУ, призначені президентом, які лише опановують буквар державного управління. Але ж проблема ще й у тому, що прем'єр Шмигаль легко пристав на умови ОПУ, по суті знявши з себе відповідальність за виконання своїх прямих обов'язків. Тому відтоді все, що відбувалося в Кабміні, — тільки з оглядкою на те, що і як скаже Банкова", - зазначила Ведернікова.

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Журналістка підкреслює, що "підкаблучний Кабмін, замість того, щоб створити єдиний стратегічний майданчик із місцевим самоврядуванням та узгоджувати свої дії, під диктування некомпетентної Банкової (на той момент регіональною політикою там займався такий собі Сергій Трофімов) робить ставку на губернаторів (часто рандомно призначених і абсолютно без відчуття своїх регіонів) та олігархів".

"Тим часом прем'єр уже проводив апаратні наради з питань пандемії без участі мерів обласних центрів. При тому що основне фінансове та організаційне навантаження впало на плечі місцевої влади, яка тоді ще мала ресурси завдяки бюджетній децентралізації. Закупівля апаратів ШВЛ, масок, екіпірування для лікарів, доплати їм же тощо — все на місцях. На той момент саме місцеве самоврядування реально втримало ситуацію. Що, однак, не виключало його політичної позиції ... Місцеве самоврядування прямо називає це свинством. Повне розбалансування системи державного управління в наявності. Тому що так бачить перетягнувши на себе управління країною Банкова", - додала Ведернікова.

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Журналістка заявила, що "прем'єр повинен повернути собі самоповагу, а Кабмін - повноваження, віджаті ОПУ".

"Інакше — відповідальність президента за порушення Конституції та дозвіл ОПУ підмінити Кабмін. Клерків із ОПУ — за втручання в роботу виконавчої гілки влади. Парламенту — за зволікання з прийняттям необхідних законів. Кабміну та особисто прем'єра — за невиконання своїх прямих обов'язків та відсутність стратегії. За реформу без голови. За слабкість і бездіяльність, за прогинання перед ОПУ. Кримінальний кодекс ст.135, ст.367", - підсумувала Ведернікова.