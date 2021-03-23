По всій Україні фіксується "британський" штам коронавірусу, що викликає важку клінічну картину. Кількість госпіталізацій стрімко зростає, - Степанов

По всій території України фіксується так званий "британський" штам коронавірусу. Він більш заразний, характеризується важким перебігом хвороби та передається набагато швидше.

Про це повідомив сьогодні на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Із поширенням даного штаму, за словами Степанова, пов'язане стрімке зростання госпіталізацій пацієнтів із коронавірусом в Україні.

Станом на ранок учорашнього дня в лікарнях перебувало 36 тис. 600 пацієнтів із коронавірусом.

Крім цього він уточнив, що за минулий тиждень в Україні зафіксовано 1665 летальних випадків від коронавірусу.

"Ми увійшли в третю хвилю коронавірусу. По всій території України зараз поширюється "британський" штам вірусу. Він більш агресивний, вражає молодих людей, швидше передається і викликає важкий перебіг хвороби. Із ним пов'язане і зростання кількості госпіталізацій", - уточнив Степанов.

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"Він утричі заразніший, кількість хворих стрімко зростає. Вірус характеризується коротким інкубаційним періодом - всього 1-3 дні. Крім цього, він характеризується важкою клінічною картиною. Вірус почав вражати молодшу вікову групу. Якщо раніше ми госпіталізували людей старше 60 років, то зараз збільшується кількість госпіталізацій людей 30-40 років і старше", - додав міністр.

Крім цього, Степанов уточнив, що безсимптомного перебігу хвороби практично не фіксується.

За даними Степанова, клінічна картина змінилася. Фіксується важкий перебіг хвороби. Крім органів дихання вірус почав вражати слизові, нирки, печінку і центральну нервову систему.

"Зафіксовані непоодинокі випадки, коли хворі британським штамом вмирали через фізичну відсутність необхідності дихати, хоча при цьому перебували в абсолютній свідомості. Це ті дані, які ми отримуємо від наших західних колег", - уточнив Степанов.