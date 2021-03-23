Завдяки дефібрилятору в столичному метро врятували 56-річного чоловіка

22 березня в приймальне відділення кардіології Олександрівської клінічної лікарні Києва бригада екстреної медичної допомоги доставила 56-річного чоловіка після успішної реанімації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомила Христина Ярмоліна.

Зазначають, що успішну реанімацію з використанням дефібрилятора провів поліцейський на станції метро "Палац Спорту".

"Через 10 годин із моменту події пацієнт орієнтований у часі, просторі, власній особі, без проявів неврологічного дефіциту. Що це означає? Своєчасно і правильно надана невідкладна допомога. Хворий продовжує лікування у відділенні реанімації та інтенсивної терапії і питає: "Коли вже додому?", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на платформах 19 станцій київського метро встановили дефібрилятори.

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