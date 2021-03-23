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"Слуга народу" Заблоцький: Ми обмежимо суму комісії Visa і Mastercard до 0,2%

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"Слуга народу" Заблоцький: Ми обмежимо суму комісії Visa і Mastercard до 0,2%
У квітні очікується введення обмежень на суму комісії Visa і Mastercard.

Про це в Facebook повідомив нардеп "Слуги народу" Мар'ян Заблоцький, інформує Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом ми обмежимо суму комісії яку беруть Visa, MasterCard і комерційні банки за користування POS терміналами. В ЄС такі правила давно введені, обсяг комісії не може перевищувати 0,2%. В нас в середньому 1,5%, плюс ще додаткові збори банків", - зазначив парламентарій.

За його словами, ці комісії лягають у вартість товару і непомітно стягуються з споживачів.

"А як ще вільний ринок? ЄС коли вводив обмеження пояснив все дуже просто. Конкуренція між брендами карток полягає в тому хто запропонує вищу комісію банку емітенту. І на ринку уже сформувалась де-факто дуополія. Загальна сума цих комісій в Україні перевищує 10 млрд грн. Це явно значно більше за вартість обслуговування та розвитку системи POS терміналів. Великий розмір комісії також стримує багатьох роздрібних торгівців від встановлення POS терміналів. Очікую, що ми введемо відповідні обмеження вже у квітні", - підсумував нардеп.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Гоша Фантомас b9eb6379
    если ты не в курсе, то лучше молчи. такой комиссии, как у нас нет нигде больше в мире. mastercard и visa , занося чемоданами в раду годами, паразитируют на ритейле. я конечно далек от мысли, что освободившиеся 4-5% прибыли сразу пустят на скидки. скорее выведут в офшеры тут же....
  • Георгий Мокрицкий 2d2dca70
    Давно пора взять за жопу любителей заработать на ровном месте. А ведь эти паразиты убивают гривню, ничего не производя... Плохо "Капитал" читали в части , где речь идет о прибавочной стоимости!
  • Сухов 75797791
    Стоит только немного копнуть и об этом "слуге" народа Заблоцком вылазит очень много интересного. Фактически - он узаконенный рекетир. Сначала он шантажировал табачников введением ограничений, потом игорный бизнесс, теперь шантажирует бизнесс пос терминалов, Интересно, сколько он запросил себе на карман, что бы у людей не было проблем и он заткнулся? Классных депутанов выбрали в ВР 73% дебилов. Просто обалденных профи.
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