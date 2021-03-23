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Громадяни, які в'їжджають у країну, тепер зобов'язані надати негативний ПЛР-тест, - Степанов

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Громадяни, які в'їжджають у країну, тепер зобов'язані надати негативний ПЛР-тест, - Степанов
Умовою в'їзду в Україну буде негативний результат ПЛР-тестування на COVID-19. Кабмін прийняв відповідну постанову.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ході брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Були внесені зміни щодо перетину кордону. З дня набрання постановою чинності, вчора вона почала діяти, нами впроваджується, незалежно від того, з якої країни перебуває громадянин - краща там епідситуація, легша там епідситуація - всі повинні будуть надати довідку про негативний результат ПЛР-тестування, проведеного за 48 годин", - зазначив голова МОЗ.

За словами Степанова, такі карантинні обмеження діють у всіх країнах Європи.

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Топ коментарі

  • wake up-UA
    Въезжающие в страну граждане теперь обязаны предоставить негативный ПЦР-тест, - Степанов - Цензор.НЕТ 6116
  • Пацюк Олег
    Успіх шахрайства під назвою "пандемія коронавірусу" залежить від тестів, як смерть Чахлика Невмирущого від голки в яйці.
    https://cormandrostenreview.com/report/

    За звітом 22 вчених ці плр-тести абсолютно не придатні для діагностування вірусних інфекцій. Вони "знаходять вірус" в пиві, кока-колі, машинному маслі, фруктах, у кіз. А насправді випадково випльовують позитивні результати. Недостовірне фуфло.
  • Sharl
    в феврале приезжал ко мне родственник живущий в канаде. в борисполе застевили за 1700 гр. пройти тест на ковид и зарегистрироваться в смартфоне. прсле этого выпустили из аэропорта. результат теста пришел вечером на телефон. оказался отрицательным! а если бы положительным??? но ведь выпустили? значит по фиг, лишь бы бало сбить с человека? да еще какое за один мазок! через две недели родственник улетал и за двое суток перед отлетом опять делал тест. правда уже дешевле в частной лаборатории (700 гр).результаты дали на бумаге без мокрых печатей, все отштамповано на принтере (это я к тому что каждый может сам сделать). эти результаты у него в борисполе никто даже не смотрел - улетаешь и лети на йух! в Канаде тем более......короче высновок - сбмвают бабло не за что!!!
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