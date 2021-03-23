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В Україні можуть переглянути протокол лікування COVID-19, - Степанов

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В Україні можуть переглянути протокол лікування COVID-19, - Степанов
Міністерство охорони здоров'я України планує розглянути необхідність внесення змін до протоколу лікування COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні збираю робочу групу, яка розглядає клінічні протоколи для того, щоб з'ясувати, чи є необхідність вносити зміни, а також необхідність закупівлі додаткових ліків", - сказав міністр.

За його словами, МОЗ постійно тримає зв'язок із зарубіжними лікарями, щоб покращувати допомогу інфікованим.

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Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 березня, зареєстрували 11 476 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 2519 осіб, померло 333 людини.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 565 732 людини, летальних випадків - 30 431.

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    изз-а заполнености больниц примут решение не госпитализировать полутяжелых больных?
    или тяжелых будут через одного госпитализировать?
  • Hanka Panyanka
    это дело не быстрое..., люблю высказывания степанова - протокол могут пересмотреть, вакцины можем закупить, больных скорее всего станет больше, собираю рабочую группу..., и главное, придраться не к чему, человек постоянно занят тем, что что-то говорит, т.е. не сидит сложа руки в своем министерстве, как некоторые..., а постоянно на людях и в телевизоре...
  • Польских Андрей
    никакой конкретики - бла-бла-бла, настоящий бюрократ- сразу видно человек далек от темы. Расскажи чем лечат сейчас, что вызывает сомнения, какие варианты замены... Или он думает, что для этого есть специалисты, а он менеджер. Если сам не понимаешь - как можно руководить...
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