В Україні можуть переглянути протокол лікування COVID-19, - Степанов

Міністерство охорони здоров'я України планує розглянути необхідність внесення змін до протоколу лікування COVID-19.

Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні збираю робочу групу, яка розглядає клінічні протоколи для того, щоб з'ясувати, чи є необхідність вносити зміни, а також необхідність закупівлі додаткових ліків", - сказав міністр.

За його словами, МОЗ постійно тримає зв'язок із зарубіжними лікарями, щоб покращувати допомогу інфікованим.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": По всій Україні фіксується "британський" штам коронавірусу, що викликає важку клінічну картину. Кількість госпіталізацій стрімко зростає, - Степанов

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 березня, зареєстрували 11 476 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 2519 осіб, померло 333 людини.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 565 732 людини, летальних випадків - 30 431.