Епідзонування України: в "червоній" зоні перебувають 9 регіонів, у "жовтій" - лише Херсонщина. ІНФОГРАФІКА

Станом на 23 березня в "червоній" зоні перебувають 9 регіонів, сьогодні туди потрапила Львівщина.

Про це свідчать дані МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, у "червону" зону перейшла Львівська область, там протягом останніх днів перевищено рівень госпіталізацій (65,2 при нормі 60).

Зараз у "червоній" зоні перебувають місто Київ, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Львівська, Одеська, Сумська та Чернівецька області.

У "помаранчевій" зоні перебувають: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Кіровоградська, Луганська, Миколаївська, Полтавська, Рівненська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська та Чернігівська області.

Херсонська область і надалі перебуває в "жовтій" зоні.

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