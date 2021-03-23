Ще один летальний випадок від COVID-19 зафіксовано в ЗСУ, хворіє 2 196 осіб
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міноборони України.
Усього за час пандемії одужали 17 390 осіб.
На ізоляції (в тому числі самоізоляції) перебувають 599 осіб.
"На жаль, у Збройних Силах України зареєстровані 53 летальні випадки від ускладнень, спричинених гострою респіраторною хворобою COVID-19. Працівник ЗС України з 11 березня 2021 перебував на стаціонарному лікуванні у ВМКЦ Центрального регіону (Вінниця). Незважаючи на проведену терапію, стан здоров'я хворого погіршився. Проведені реанімаційні заходи бажаного ефекту не дали. Висловлюємо співчуття близьким і рідним..." - зазначили в Міноборони.
За минулу добу зареєстровано 142 нових випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. Із них в установи охорони здоров'я госпіталізовані 25 осіб.
З початку прищеплювальної кампанії в Збройних Силах України 14 131 особа отримала 1 дозу вакцини. З них 1 839 військових медиків.
За минулу добу від COVID-19 щеплено 1 029 осіб.