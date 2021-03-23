Заборона на проведення планових госпіталізацій тепер діятиме тільки в "червоній" зоні
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Згідно з текстом документа, в "червоній" зоні забороняється проведення державними і комунальними медичними закладами планових заходів щодо госпіталізації, крім:
- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;
- надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим;
- надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях медичних закладів пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями;
- надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах;
- надання планової допомоги високоспеціалізованими медустановами національного рівня за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;
- проведення інших невідкладних і термінових заходів щодо госпіталізації, якщо в результаті їх перенесення (відстрочення) існує значний ризик для життя або здоров'я людей.