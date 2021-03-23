Заборона на проведення планових госпіталізацій тепер діятиме тільки в "червоній" зоні

Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в понеділок затвердив зміни до постанови про карантин, згідно з якими заборона на проведення планових госпіталізацій буде діяти тільки в "червоній" зоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. Згідно з текстом документа, в "червоній" зоні забороняється проведення державними і комунальними медичними закладами планових заходів щодо госпіталізації, крім: - надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів; - надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим; - надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях медичних закладів пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями; - надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах; - надання планової допомоги високоспеціалізованими медустановами національного рівня за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів; - проведення інших невідкладних і термінових заходів щодо госпіталізації, якщо в результаті їх перенесення (відстрочення) існує значний ризик для життя або здоров'я людей. Також читайте: Уряд планує відновити карантинні виплати підприємцям із "червоної" зони, - Шмигаль

Автор: Леся Карпенко