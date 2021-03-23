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Заборона на проведення планових госпіталізацій тепер діятиме тільки в "червоній" зоні

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Заборона на проведення планових госпіталізацій тепер діятиме тільки в "червоній" зоні
Кабінет міністрів України на позачерговому засіданні в понеділок затвердив зміни до постанови про карантин, згідно з якими заборона на проведення планових госпіталізацій буде діяти тільки в "червоній" зоні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з текстом документа, в "червоній" зоні забороняється проведення державними і комунальними медичними закладами планових заходів щодо госпіталізації, крім:

- надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

- надання медичної допомоги вагітним, породіллям, новонародженим;

- надання медичної допомоги в спеціалізованих відділеннях медичних закладів пацієнтам з онкологічними та пульмонологічними захворюваннями;

- надання паліативної медичної допомоги в стаціонарних умовах;

- надання планової допомоги високоспеціалізованими медустановами національного рівня за умови дотримання відповідних санітарних і протиепідемічних заходів;

- проведення інших невідкладних і термінових заходів щодо госпіталізації, якщо в результаті їх перенесення (відстрочення) існує значний ризик для життя або здоров'я людей.

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Автор: Леся Карпенко

Топ коментарі

  • aquarius580 459c2008
    Потому что Калифорния - под властью сумасшедших коммунистов.
  • Пацюк Олег
    Насправді це прямий шлях до корупції в медицині. Безкоштовно дійсно планові операції не роблять. Але за винагороду...
  • Підлога Маккартні
    Кароче разрешено умирать теперь только от ковида, если вы в красной зоне?
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