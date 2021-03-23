Спецпропуски в транспорті Києва можуть ввести в разі погіршення епідситуації, - КМДА

Введення спецперепусток у громадському транспорті Києва поки не планується, проте якщо ситуація буде погіршуватися, то такі перепустки можуть ввести.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі "Україна 24" заявив перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник.

Відповідаючи на питання, чи планує міська влада вводити спецпропуски, Поворозник сказав: "Поки ще ні, але якщо ситуація не покращуватиметься в частині захворюваності й госпіталізацій, будемо вводити і спецпропуски, аж до зупинки транспорту, будемо переходити на спецрежим роботи транспорту".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що столиця не буде зупиняти роботу громадського транспорту, проте він буде працювати зі строгим дотриманням санітарних норм.

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