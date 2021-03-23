Проєкт постанови про призначення позачергових виборів мера Харкова на 31 жовтня зареєстровано в Раді

Проєкт постанови про призначення позачергових виборів харківського міського голови на неділю 31 жовтня 2021 року зареєстровано у Верховній Раді.

Відповідний проєкт постанови №5292 зареєстрований у Верховній Раді в понеділок, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Автори проєкту постанови - народні депутати з фракції "Слуга народу" - глава парламентського комітету з питань організації державної влади Андрій Клочко та його заступниця Аліна Загоруйко.

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Раніше, 17 березня, парламентський комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді призначити позачергові вибори Харківського міського голови на 31 жовтня.

Як повідомлялося раніше, 24 лютого 2021 року Харківська міська рада на сесії ухвалила рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Геннадія Кернеса, повторно обраного на посаду на чергових виборах 25 жовтня 2020 року.

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Нагадаємо, в ніч на 17 грудня в Німеччині помер мер Харкова Геннадій Кернес. Кернеса вперше було обрано міським головою Харкова в 2010 році. У 2015 році він переобрався на цей пост, вигравши вибори в першому турі. 4 листопада 2020 року Харківська міська територіальна виборча комісія знову визнала Кернеса обраним міським головою. Він набрав найбільшу кількість голосів виборців, які взяли участь у виборах - за нього проголосували 60,34% виборців.

Кернес не з'являвся на публіці з кінця серпня, коли в нього діагностували COVID-19 і двостороннє запалення легень. У ніч на 17 вересня Кернеса транспортували в Берлін на лікування в клініку "Шаріте".

4 листопада Харківська міська територіальна виборча комісія визнала Кернеса переможцем виборів міського голови - за нього проголосували 195 044 виборців (60,34%). 9 грудня ХарківськаТВКвизнала відсутнього Кернеса таким, що склав присягу мера. Того ж дня секретаремХарківської міськради обрали колишнього першого заступника КернесаТерехова.