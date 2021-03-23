У Києві введено більші обмеження, ніж рекомендував Кабмін, - Немчінов

Влада Києва ввела карантинні обмеження більше, ніж рекомендував Кабінет Міністрів України.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив міністр Кабінету Міністро Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"У Києві є більше, ніж рекомендує уряд. Тобто ті обмеження, які були введені рішенням ТЕБ та НС Києва з суботи, вони є більшими, ніж ми рекомендуємо взагалі для регіонів. Це є рішенням місцевої громади і ми його поважаємо", - зазначив міністр.

За словами Немчінова, зараз громади мають усі інструменти для того, щоб самостійно регулювати обмеження на своєму рівні.

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