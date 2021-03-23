ВООЗ закликає виробників вакцин надавати іншим ліцензії, як AstraZeneca, щоб наростити обсяги поставок
Про це Reuters заявив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Щеплення вакциною AstraZeneca, як показали нові дані в США, виявилися безпечними й ефективними, незважаючи на виробництво препарату в різних країнах, зокрема, південнокорейським SKBioScience та Інститутом сироватки крові в Індії.
Генеральний директор ВООЗ закликав більшу кількість виробників застосувати цю модель для збільшення поставок, у тому числі для програми обміну вакцинами COVAX.
Однак керівник галузевої групи, що представляє Big Pharma, відкинув критику Тедроса, оцінивши таку думку як "недостатнє розуміння складності виробництва вакцин і світового ланцюга поставок".
Томас Куєні, генеральний директор Міжнародної федерації фармацевтичних виробників та асоціацій (IFPMA), заявив, що нарощування масштабів виробництва вакцин здійснюється завдяки партнерству між виробниками вакцин у розвинених країнах і країнах, що розвиваються. За його словами, вони співпрацюють "як ніколи раніше".
"Трансфер технологій та співробітництво відбуваються у величезному масштабі", - сказав Куєні, посилаючись на угоди між AstraZeneca і Novavax з Інститутом сироватки в Індії, а також між Johnson & Johnson з Aspen Pharma у Південній Африці і Biologic E в Індії.