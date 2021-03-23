Сьогодні Путін щепитиметься однією з трьох російських вакцин, але не публічно. Доведеться повірити на слово, - Пєсков
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру.
"Ні, йде за графіком робоча зустріч, але ми очікуємо, що до кінця дня він її зробить", - сказав Пєсков.
Представник Кремля зазначив, що глава держави щепитиметься однією з російських вакцин.
"Це буде зроблено, щоб не вплинути на графік президента", - зазначив він.
При цьому, за його словами, президент Путін не прихильник вакцинації на камеру, тому журналістам доведеться повірити на слово.
"Однією з трьох [російських вакцин] він щепитиметься ... Президент робить дуже багато для пропаганди вакцини. А що стосується вакцинації на камери - він не є прихильником", - заявив Пєсков, зазначивши, що Путіну "це не подобається".
Напередодні Путін розповів, що має намір вакцинуватися від COVID-19. При цьому він назвав вакцинацію росіян завданням номер один.
Нині в Росії зареєстровано три вакцини - "Спутник V", "КовиВак" і "ЭпиВакКорона".
Нагадаємо, 2 березня президент України Володимир Зеленський зробив щеплення від коронавірусу. Президенту ввели індійську вакцину CoviShield. Процедуру провели в районі проведення ООС на Донбасі, де Зеленський перебував з візитом.
Привернуло увагу те, що Зеленський вакцинувався з голим торсом, через що в соцмережах почали активно обговорювати, чому президент України, як інші світові лідери, просто не підвернув рукав.