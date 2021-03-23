Троє чоловіків украли металобрухт з офісу НАБУ в Одесі
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34-річний житель села Фонтанка вранці 22 березня разом із двома подільниками забрався в гараж офісу Національного антикорупційного бюро України на Середньофонтанській, 14 і вивіз звідти металобрухт.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську", про це заявив головний фахівець Одеського територіального управління НАБУ.
Викрадено металеві конструкції, які залишилися в гаражі після недавнього ремонту. Точна сума завданого НАБУ шкоди встановлюється.
Поліція затримала одного з фігурантів інциденту і вилучила в нього речові докази.