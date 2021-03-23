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Троє чоловіків украли металобрухт з офісу НАБУ в Одесі

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Троє чоловіків украли металобрухт з офісу НАБУ в Одесі
34-річний житель села Фонтанка вранці 22 березня разом із двома подільниками забрався в гараж офісу Національного антикорупційного бюро України на Середньофонтанській, 14 і вивіз звідти металобрухт.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Думську", про це заявив головний фахівець Одеського територіального управління НАБУ.

Викрадено металеві конструкції, які залишилися в гаражі після недавнього ремонту. Точна сума завданого НАБУ шкоди встановлюється.

Поліція затримала одного з фігурантів інциденту і вилучила в нього речові докази.

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Топ коментарі

  • des_104
    вопрос. что делал металлолом в гараже офиса НАБУ?
    там, случайно, не пункт приёма организовали?
  • Стрелок
    и металлолом подсыпали тоже они!
  • Diogen Gdl
    А какая польза от текущего офиса президента? или Рады? Или от Авакова?
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