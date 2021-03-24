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Правоохоронці викрили злочинну групу, яка "заробила" близько 10 млн грн на випуску й обміні заборонених електронних грошей, - поліція. ФОТОрепортаж

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Поліцейські викрили злочинну групу, яка здійснювала незаконний випуск і обмін електронних грошей, заборонених на території України. На незаконні оборудки зловмисники "заробили" близько 10 млн гривень.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління комунікації Національної поліції України.

Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції України за оперативного супроводження Департаменту кіберполіції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора викрили злочинну схему незаконного випуску та використання електронних грошей.

Вже встановлено, що зловмисники здійснювали випуск та обмін електронних грошей - сервісів електронних платежів Російської Федерації, заборонених на території України, зокрема "WebmoneyRUB", "QiwiРоссияRUB", "Яндекс.ДеньгиRUB".

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка заробила близько 10 млн грн на випуску й обміні заборонених електронних грошей, - поліція 01

Зловмисники діяли за попередньою змовою та використовували реквізити фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, а також їх розрахункові рахунки.

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За попередніми даними, зловмисники здійснили незаконний обмін та випуск електронних грошей на суму близько 10 мільйонів гривень.

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка заробила близько 10 млн грн на випуску й обміні заборонених електронних грошей, - поліція 02

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 200 (Незаконні дії з електронними грошима), ч. 2 ст. 209 (Легалізація (Відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, у великому розмірі), ч. 4 ст. 364 (Зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

Слідчі дії тривають. Наразі проводяться обшуки.

Правоохоронці викрили злочинну групу, яка заробила близько 10 млн грн на випуску й обміні заборонених електронних грошей, - поліція 03
Фото: сайт поліції

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Сергей Трофимов 7c913dc7
    "на выпуске и обмене запрещенных электронных денег"
    "при оперативном сопровождении Департамента киберполиции под процессуальным руководством     Офиса Генерального прокурора"
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    Выпуск запрещённых электронных денег. Ржу
    Семья Венедиктовых героически накрыла обменник...
  • Василь Худотеплий
    Правоохранители разоблачили преступную группу, которая "заработала" около 10 млн грн на выпуске и обмене запрещенных электронных денег, - полиция - Цензор.НЕТ 5899
  • Eduard Sobkoff
    стоп. а где на фото электронные деньги?
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