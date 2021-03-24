Кабмін схвалив звіт про виконання Держбюджету-2020 з найбільшим дефіцитом за 10 років - 217,6 млрд грн
Розпорядження було прийнято під час засідання уряду 24 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Згідно з документом, бюджет виконаний за доходами в сумі 1076 027 млн гривень, за видатками - 1288 121,3 млн гривень, за обсягом повернення кредитів - 9 517,2 млн гривень і за обсягом надання кредитів - 15 033,9 млн гривень з дефіцитом в сумі 217 611 млн гривень.
Нагадаємо, за даними Рахункової палати, незважаючи на перевиконання плану доходів Державного бюджету за 2020 рік, витрати були менше плану на 67,3 млрд грн, або на 5%. Через невиконання плану витрат дефіцит Держбюджету становив 217 млрд грн, що на 83,4 млрд грн (27,8%) менше, ніж заплановано та в межах встановленого в законі граничного обсягу - 298 млрд грн. Однак в порівнянні з 2019 роком дефіцит Державного бюджету зріс в 2,7 рази і став найбільшим за останні десять років. Дефіцит Держбюджету 2020 року становив 5,3% від ВВП. У 2021 році воно заплановано в межах 5,5%