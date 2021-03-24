Кабмін схвалив звіт про виконання Держбюджету-2020 з найбільшим дефіцитом за 10 років - 217,6 млрд грн

Кабінет Міністрів України схвалив звіт про виконання закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік". Дефіцит Держбюджету становивв 217,611 млрд гривень.

Розпорядження було прийнято під час засідання уряду 24 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Згідно з документом, бюджет виконаний за доходами в сумі 1076 027 млн ​​гривень, за видатками - 1288 121,3 млн гривень, за обсягом повернення кредитів - 9 517,2 млн гривень і за обсягом надання кредитів - 15 033,9 млн гривень з дефіцитом в сумі 217 611 млн гривень.

Нагадаємо, за даними Рахункової палати, незважаючи на перевиконання плану доходів Державного бюджету за 2020 рік, витрати були менше плану на 67,3 млрд грн, або на 5%. Через невиконання плану витрат дефіцит Держбюджету становив 217 млрд грн, що на 83,4 млрд грн (27,8%) менше, ніж заплановано та в межах встановленого в законі граничного обсягу - 298 млрд грн. Однак в порівнянні з 2019 роком дефіцит Державного бюджету зріс в 2,7 рази і став найбільшим за останні десять років. Дефіцит Держбюджету 2020 року становив 5,3% від ВВП. У 2021 році воно заплановано в межах 5,5%

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