Кабмін виділив майже 1,4 млрд грн на безпеку енергоблоків ЧАЕС
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Кабінет міністрів виділив майже 1,4 млрд гривень на підтримку безпеки енергоблоків Чорнобильської атомної електростанції.
Відповідне рішення уряд ухвалив сьогодні в ході засідання Кабміну, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Своїм рішенням Кабмін виділив 1 364 876,2 тисячі гривень на підтримку безпечного стану енергоблоків та об'єкта "Укриття".
Також уряд визначив заходи щодо підготовки до зняття з експлуатації ЧАЕС.