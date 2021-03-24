Уже цієї суботи проїзд у київських маршрутках подорожчає до 10 грн

У Києві із суботи подорожчає проїзд у маршрутках. Причиною такого рішення називають локдаун.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня", про це повідомили в Асоціації перевізників Києва і Київської області.

Киянам доведеться платити на дві гривні більше - вартість проїзду зросте з 8 до 10 гривень. У найближчі дні в салонах автобусів вже з'являться відповідні оголошення.

"Уже цієї суботи приблизно 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду. Ті, хто возив пасажирів по 8 гривень, поставлять цінники 10 гривень", - повідомив глава організації Ігор Мойсеєнко.

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Як повідомлялося раніше, в Україні запроваджують єдиний електронний квиток. Скористатися ним можна буде у всіх видах громадського транспорту. Зокрема, він буде діяти в автобусах, метро і на залізниці. Це дозволить пасажирам економити час і гроші.