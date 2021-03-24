Будемо просити КМДА офіційно зупинити роботу маршруток. Возити 11 пасажирів дуже збитково, - глава асоціації перевізників Києва та області Мойсеєнко

Асоціація перевізників Києва та Київської області має намір просити владу столиці офіційно заборонити роботу маршруток, щоб не збанкрутувати.

Про це сказав глава "Асоціації перевізників Києва та Київської області" Ігор Мойсеєнко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми звертатимемося до київської міської влади, щоб нас зупинили офіційно. Тому що возити по 11 пасажирів - дуже збитково для нас. На нас також масово складають протоколи по 17 тис. грн штрафу, водії не можуть виганяти пасажирів і постійно вступати з ними в конфлікт під час спроби зайти в салон. Водії самовільно починають повертатися в парки, щоб їх не штрафували", - сказав Мойсеєнко

Він також заявив, що вже цієї суботи приблизно 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду з 8 до 10 грн. Але і в цьому разі робота з 11 пасажирами в салоні для маршрутних перевізників не покриє навіть витрат на пальне, не кажучи вже про зарплати водіям та амортизацію.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уже цієї суботи проїзд у київських маршрутках подорожчає до 10 грн

"Якщо ми просто стоїмо, ми зазнаємо збитків. Якщо ми працюємо, ці збитки ще більші... "Київпастрансу" простіше - їм виділяють мільярди гривень із міського бюджету, і вони можуть собі дозволити возити по два-три пасажири. У нас такої можливості немає, і ми хочемо, щоб нас офіційно зупинили. Тому що на сьогодні київські водії маршруток отримали вже близько 100 протоколів по 17 тис. грн", - наголосив Мойсеєнко.

Він також зазначив, що більшість перевізників просто збанкрутує за тиждень роботи за чинними правилами "червоних" зон.

За словами Мойсеєнка, за сьогодні пасажири розбили стекла двох маршрутних автобусів, постійно виникають конфліктні ситуації.