Слово "Донбас" - це дефініція, яка нам нав'язується РФ, ніякого Донбасу не існує, - Данілов

Українська влада максимально забезпечила виборче право на територіях, що межують з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей, а заяви про те, що десь не відбулися вибори через небажання влади їх проводити, є маніпулятивними.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов під час Форуму "Виборча реформа: оцінка через призму цінностей, політичних прав, якості процедур".

"Мова не про небажання держави проводити вибори, мова про те, що в нашій країні вже 7 років йде війна. І якщо хтось покаже мені в історичних якихось подіях, які відбувались за останні дві тисячі років, коли йде війна і йдуть якісь вибори – я хочу подивитись на цю людину. Це вимушений крок держави - реагувати на ту ситуацію, яку створила Російська Федерація, окупувавши частину Донецької та Луганської областей. І ні про які утиски органів місцевого самоврядування взагалі не йде. Мова йде про те, що всі без виключення послуги, які має отримати громадянин України, який знаходиться на підконтрольній території, він на сьогоднішній день отримує. Решта – це маніпулятивні речі, що начебто там держава відмінила вибори… Ні! Це прифронтова територія, вона може збільшуватись чи зменшуватись в залежності від того, які плани для себе планує ворог", - наголосив Данілов.

Він зазначив, що не може наразі оприлюднити інформацію розвідки що планувала Російська Федерація під час виборів в прифронтових районах і запевнив: "Ми зробили все можливе, щоб на максимальній кількості Донецької та Луганської областей відбулися місцеві вибори в тих громадах, де це було можливо".

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Секретар РНБО також звернувся із закликом максимально уникати такого поняття, як Донбас, який став наративом, нав’язаним країною-агресором.

"Слово "Донбас" немає в жодному нормативному правовому документі нашої держави. Це дефініція, яка нам нав’язується Російською Федерацією – "народ Донбасу", "вибір Донбасу", "Донбас не поставлять на коліна". Нам треба чітко дотримуватись наших нормативно-правових документів… Є чіткі назви території Донецької і Луганської областей, ніякого Донбасу не існує, це дуже небезпечно, коли ми починаємо такі речі говорити", - попередив Данілов, додавши, що це створює нові передумови ворогу розпочинати розмови про розвал України.