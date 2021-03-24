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Шуфрич і Семінський шантажували мене, коли я був у російській в'язниці, СБУ має це розслідувати, - Рудьковський

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Шуфрич і Семінський шантажували мене, коли я був у російській в'язниці, СБУ має це розслідувати, - Рудьковський
Українські нардепи Нестор Шуфрич і Олег Семінський шляхом шантажу примушували сім'ю Миколи Рудьковського переоформити на них активи "Нафтогазвидобування" й інше майно, поки Рудьковський перебував у російській в'язниці. Колишні партнери залучали для цього як правоохоронні органи, так і криміналітет.

Про це Микола Рудьковський розповів в інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону в програмі "В гостях у Дмитра Гордона", інформує Цензор.НЕТ.

"Мені слідчі і всі інші, хто до мене приходив, говорили:"Вирішіть ваші фінансові питання з паном Шуфричем і його партнером в Україні, і розслідування піде іншим шляхом".... Вони вийшли на кримінальний світ, вийшли на наглядача в'язниці, намагалися мені створити там абсолютно неприйнятні умови, щоб мої родичі переписали на них акції компанії і віддали майно", - розповів Рудьковський.

На думку Рудьковського, шантаж з боку Шуфрича і Семінського може бути розслідуваний Службою безпеки України.

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"Семінський і Шуфрич - причетні до того що мене вивезли до Російської Федерації, що мене там пресували і представники головного слідчого управління, і криміналітет. Вони ж впливали і на мою сім'ю. Коли я сюди приїхав вони намагалися організувати тиск на мене криміналітету. І тому, я б так сказав: я вважаю, що це питання Служба безпеки може розслідувати", - заявив Рудьковський.

Нагадаємо, Московський міський суд у Росії засудив колишнього міністра транспорту і народного депутата України Миколу Рудьковського до двох років ув'язнення в колонії загального режиму за напад на посольство Росії в Києві в червні 2014 р.

Автор: Леся Карпенко

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Топ коментарі

  • Super Gut
    при петуховиче это чмо было министором транспорта, оно летало со шлюхой николаенко в монако за гос деньги. Напомните, он уже отсидел в украинской тюрьме срок за растрату почти 100 тыс долларов госденег?!
  • Кардан_вал
    Питання: навіщо другий день читати одкровення цього варіята???
  • Гоша Фантомас b9eb6379
    что-то много клетчатого в эфире в последние дни...
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