Кабмін схвалив план пріоритетних дій уряду, що складається із 750 пунктів, - Шмигаль

Кабмін на сьогоднішньому засіданні схвалив план пріоритетних дій уряду на 2021 рік, який містить 750 пунктів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

"Схвалили план пріоритетних дій Уряду на 2021. Усього він містить 750 пунктів. Щодо кожного є відповідальний, терміни виконання і стратегічна мета", - написав він.

Також він додав, що документ синхронізований із планом законодавчих ініціатив парламенту, також там враховані концептуальні речі, які записані в Національній економічній стратегії до 2030 року.

"Кожен міністр протягом наступного тижня повинен публічно розповісти про План дій у рамках своєї сфери компетенції", - зазначив прем'єр.

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