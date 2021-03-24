Зеленський ввів у дію рішення РНБО за результатами огляду розвідувальних органів

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони Про результати проведення огляду розвідувальних органів України.

Відповідний указ №110/2021 опублікований на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 23 березня 2021 "Про результати проведення огляду розвідувальних органів України", - йдеться в указі.

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"Розглянувши Звіт за результатами проведення огляду розвідувальних органів України, підготовлений на виконання вимог Закону України "Про національну безпеку України" та Порядку проведення огляду розвідувальних органів України, затвердженого Указом Президента України від 9 серпня 2019 № 589, Рада національної безпеки й оборони України вирішила: затвердити Звіт за результатами проведення огляду розвідувальних органів України", - йдеться в додатку до указу.