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Зеленський ввів у дію рішення РНБО за результатами огляду розвідувальних органів

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Зеленський ввів у дію рішення РНБО за результатами огляду розвідувальних органів
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки й оборони Про результати проведення огляду розвідувальних органів України.

Відповідний указ №110/2021 опублікований на сайті президента, передає Цензор.НЕТ.

"Ввести в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від 23 березня 2021 "Про результати проведення огляду розвідувальних органів України", - йдеться в указі.

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"Розглянувши Звіт за результатами проведення огляду розвідувальних органів України, підготовлений на виконання вимог Закону України "Про національну безпеку України" та Порядку проведення огляду розвідувальних органів України, затвердженого Указом Президента України від 9 серпня 2019 № 589, Рада національної безпеки й оборони України вирішила: затвердити Звіт за результатами проведення огляду розвідувальних органів України", - йдеться в додатку до указу.

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Топ коментарі

  • Viktor Zotov
    что за орган оно осмотрело?
  • Super Gut
    О чем конкретно решение? Походу сцикливый жиденыш продолжает блокбастер "имитация окуительной работоспособности", а то быдло начнет догадываться, что квартальное чучело вообще нихера два года не делает в кресле преза.
  • Scorpman Y
    Зеленський ввів у дію рішення РНБО за результатами огляду розвідувальних органів - Цензор.НЕТ 7909
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