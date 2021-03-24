Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко має намір вакцинуватися від коронавірусу: нехай препарат називають найгіршим, але це шлях виключити інфекцію

Генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко сам має намір вакцинуватися від коронавірусу і закликає всіх обов'язково зробити щеплення.

Про це він заявив в інтерв'ю "Гордону", інформує Цензор.НЕТ.

"Обов'язково. Я зробив аналіз - у мене ще є антитіла. Так вийшло, що я захворювання переніс, мабуть, на ногах. Тому що особливих симптомів не відчував. І дуже шкода, що вакцинація не пройшла раніше. Напевно, я зміг би себе захистити. Вакцина - це єдиний спосіб цивілізованого захисту. Незалежно від того, яка вакцина. Нехай її називають найгіршою, індійською, або найкращою, європейською, вакцинування - це найбільш цивілізований шлях бути вільною людиною і виключити інфекції. У першу чергу в суспільстві. Я всіляко закликаю всіх обов'язково зробити щеплення", - наголосив медик.

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