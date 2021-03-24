Новини

Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко має намір вакцинуватися від коронавірусу: нехай препарат називають найгіршим, але це шлях виключити інфекцію

2 63222
Головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко має намір вакцинуватися від коронавірусу: нехай препарат називають найгіршим, але це шлях виключити інфекцію
Генеральний директор Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова Сергій Риженко сам має намір вакцинуватися від коронавірусу і закликає всіх обов'язково зробити щеплення.

Про це він заявив в інтерв'ю "Гордону",  інформує Цензор.НЕТ.

"Обов'язково. Я зробив аналіз - у мене ще є антитіла. Так вийшло, що я захворювання переніс, мабуть, на ногах. Тому що особливих симптомів не відчував. І дуже шкода, що вакцинація не пройшла раніше. Напевно, я зміг би себе захистити. Вакцина - це єдиний спосіб цивілізованого захисту. Незалежно від того, яка вакцина. Нехай її називають найгіршою, індійською, або найкращою, європейською, вакцинування - це найбільш цивілізований шлях бути вільною людиною і виключити інфекції. У першу чергу в суспільстві. Я всіляко закликаю всіх обов'язково зробити щеплення", - наголосив медик.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші "ковідні" відділення заповнилися, щодня приймаємо десяток важких пацієнтів відразу в реанімацію, - головлікар лікарні ім. Мечникова Риженко. ВIДЕО

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Эдуард Силенко
    І це говорить головний лікар.... То що тоді говорити про тих хто все життя звик жити на трійочку.
  • Andrew86
    Что смущает в этих словах главврача, так это пренебрежение мнением ведущих вирусологов мира, что при наличии антител вакцинирование в ряде случаев необязательно, даже неполезно,
  • Da non
    Правильно все делает. Если есть такой чел безотказный, колите ему все подряд. Симптоматику можно наблюдать.
Дивитись усі коментарі
ТОП-новини
всі новини