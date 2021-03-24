Ківа про захист наукової дисертації: у чому проблема, що я вчуся? Коли після туалету буду мити руки, теж буду вам про це повідомляти
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі виданню "Гордон".
"Я системно займаюсь зміцненням себе як особистості та самовихованням. Усе життя вчуся. У мене три вищі освіти, на секундочку. Я закінчив академію МВС із червоним дипломом і після цього почав потихеньку писати дисертацію. Зараз вона на виході. Я вже п'ять років займаюся цією темою. У мене є науковий керівник. Поступово проходжу певні етапи підготовки. Це вчений ступінь, процес саморозвитку", - зазначив нардеп.
Ківа не може зрозуміти, "що так схвилювало суспільство".
"Чому це питання так гостро стоїть на порядку денному? У чому проблема, що людина вчиться? Я так розумію, висвітилася інформація про майбутній захист і треба підняти якийсь хайп. Напевно, чудово, що я привертаю таку увага. Я коли буду хрестити дітей або після туалету мити руки, теж буду вам про це повідомляти", - сказав Ківа.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп ОПЗЖ Ківа готується стати кандидатом наук.