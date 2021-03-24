Ківа про захист наукової дисертації: у чому проблема, що я вчуся? Коли після туалету буду мити руки, теж буду вам про це повідомляти

Народний депутат ОПЗЖ Ілля Ківа п'ять років готував дисертацію "Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив у коментарі виданню "Гордон".

"Я системно займаюсь зміцненням себе як особистості та самовихованням. Усе життя вчуся. У мене три вищі освіти, на секундочку. Я закінчив академію МВС із червоним дипломом і після цього почав потихеньку писати дисертацію. Зараз вона на виході. Я вже п'ять років займаюся цією темою. У мене є науковий керівник. Поступово проходжу певні етапи підготовки. Це вчений ступінь, процес саморозвитку", - зазначив нардеп.

Ківа не може зрозуміти, "що так схвилювало суспільство".

"Чому це питання так гостро стоїть на порядку денному? У чому проблема, що людина вчиться? Я так розумію, висвітилася інформація про майбутній захист і треба підняти якийсь хайп. Напевно, чудово, що я привертаю таку увага. Я коли буду хрестити дітей або після туалету мити руки, теж буду вам про це повідомляти", - сказав Ківа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардеп ОПЗЖ Ківа готується стати кандидатом наук.

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