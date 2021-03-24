"Мінська група ОБСЄ все заплутала. Карабаський конфлікт було вирішено завдяки підтримці Туреччини і героїзму азербайджанської армії", - Ердоган

Протягом 30 років Азербайджан намагався вирішити карабаський конфлікт мирним шляхом.

Про це на VII з'їзді правлячої Партії справедливості й розвитку сказав президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, передає Цензор.НЕТ із посиланням на haqqin.az.

За його словами, Мінська група ОБСЄ під співголовуванням трьох країн ще більше заплутала ситуацію, хоча і взяла на себе зобов'язання щодо врегулювання карабаського конфлікту.

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"Протягом усього цього часу Азербайджан намагався вирішити конфлікт мирним шляхом. В останні місяці минулого року вірменська армія знову напала на Азербайджан. Туреччина стала поруч з азербайджанськими братами з усіма своїми можливостями. Завдяки підтримці Туреччини і героїзму азербайджанської армії цій окупації було покладено край. Ми продовжимо уважно стежити за процесом, щоб завершити цей етап у контексті реалізації підписаних домовленостей, що ще більше зміцнить братство Туреччини та Азербайджану", - заявив президент Туреччини.

Нагадаємо, бойові дії в Нагірному Карабасі почалися 27 вересня 2020 року. 9 листопада прессекретар президента "НКР" Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерта.

Президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.

11 січня 2021 року в Москві відбулася тристороння зустріч Росії, Вірменії та Азербайджану. За підсумками Володимир Путін, Ільхам Алієв і Нікол Пашинян підписали спільну заяву про налагодження транспортних і економічних зв'язків у Закавказькому регіоні.