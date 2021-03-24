Постачальники піднімуть ціни, а це ляже на плечі кінцевих споживачів, - учасники ринку про мита на нафтопродукти

У разі введення мит на російські нафтопродукти постачальники з інших напрямків піднімуть свої ціни, що в підсумку ляже на плечі кінцевого споживача.

Таку думку висловили учасники ринку в коментарях OilPoint.

"Ринок збалансований. Він насичується там, де є попит. Якщо газ потрібен на Заході – працює імпорт з Польщі, якщо в Києві – є експорт російського газу з Хутора Михайлівського, або білоруського з Речиці або Мозиря, якщо на Сході – поставки з Росії, на Півдні – морські поставки.

Будь-яке втручання у вільний ринок призведе до того, що якийсь напрям буде платити дорожче", – пояснює ситуацію, що склалася, керівник однієї з компаній, що займаються поставками нафтопродуктів.

За його словами, введення мита в 5% на російський газ буде означати, що в східних і центральних регіонах ціна буде більше, ніж в інших.

У той же час, про значне зменшення обсягів імпорту російського ресурсу не йдеться – учасники ринку не згодні з думкою, що в разі введення мита залишаться тільки ситуативні поставки російського палива в східні регіони.

"Вважаю, що залишиться близько 2/3 обсягів. Реально замінити ці обсяги нічим. Морські поставки можуть замінити максимум третину того, що випаде. Інфраструктури моря недостатньо, щоб доставити 40 тисяч тонн ЗВГ з Півдня в центр України.

Газових вагонів, щоб довезти ресурс на Схід – теж не вистачає. Автомобільним транспортом? Ми ж знаємо, що відбувається з нашими дорогами, коли по них їздять фури.

Крім цього, морська ціна відрізняється від сухопутної, і якою вона буде – ніхто не розуміє. Вони не корелюються між собою", – говорить топ-менеджер трейдера.

За словами учасників ринку, замість того, щоб тримати ринок збалансованим і спокійно постачати усі регіони, вигадується чергова історія, яку оплатить кінцевий покупець.

"Неважливо, як він заплатить – або прямо в кишеню Коломойському, або заправляючись дорожче на 2-3 грн/л, або розбитими дорогами після того, як по них проїдуть фури з газом із Півдня на Схід", – вважає глава компанії-імпортера.

За його словами, в разі введення мита в 5% при ціні газу на рівні $500 ціна ЗВГ збільшиться приблизно на $40-50 за тонну, або на 2,3 грн за літр.

Така ж ситуація і з дизельним паливом, де Росія також займає третину ринку.

"Всі цим скористаються. Не чекайте від когось подарунків, що хтось не спробує на цьому заробити. У разі введення мита інші постачальники – білоруси, литовці – під це швидко підлаштуються і піднімуть ціну. Може, не на весь розмір мита, але піднімуть.

Ситуація з введенням мита на імпорт трубопровідного дизеля в 2019 році показала, що після підняття Кабміном мита на 16 доларів на трубі, білоруські постачальники підняли свої термові контракти на 7-8 доларів. І постачальники були змушені у них купувати", – згадує глава компанії-імпортера.

Він нагадав, що навіть внутрішній виробник, "Укртатнафта" в 2019 році підняв свої ціни, прирівнявшись до білоруських виробників.

"Після того, як ввели мито на трубу, вони збільшили переробку на 25-30%. Чи можуть вони ще підняти переробку – я не знаю. Найбільша проблема "Укртатнафти" – ринок збуту бензину, і це питання потрібно вирішувати комплексно", – пояснив топ-менеджер трейдера.

Раніше OilPoint повідомляв, що в парламенті був зареєстрований законопроєкт №5208 "Про заходи, спрямовані на посилення енергетичної безпеки України", яким зокрема пропонується зобов’язати Кабінет міністрів ввести спеціальні мита на імпорт російських нафтопродуктів – бензину, дизельного палива і скрапленого газу.

Детальніше про те, яким буде ефект від введення спецмита і чому заплатить за це в підсумку кінцевий споживач, – читайте в ексклюзивному матеріалі OilPoint.

15 березня стало відомо, що трейдер нафтопродуктів, вироблених на НПЗ "Роснафти", Proton Energy Group припиняє імпорт в Україну. Тижнем пізніше стало відомо, що новим трейдером стане компанія Coral Energy Group.

На тлі спекулятивних новин про обмеження поставок російського ресурсу минулого тижня котирування скрапленого газу на кордоні України зросли на $60, а квітневий дефіцит очікується на рівні 20 тисяч тонн.