Частину документальних доказів у справі "вагнерівців" планують знищити, - Забродський

Зволікання зі створенням парламентської ТСК дозволяє причетним до зриву спецоперації оперативно "зачистити" сліди можливої ​​державної зради в Офісі Президента.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив народний депутат, Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський.

"Сили, які зацікавлені в затягуванні та ускладненні проведення розслідування, не гають часу. Зокрема, в рамках здійснення депутатських повноважень до мене надходить інформація про наміри знищити значну частину документальних доказів з підготовки і проведення спецоперації із затримання членів ПВК "Вагнер", – повідомив парламентарій.

"Однією з нещодавніх пропозицій від фракції правлячої монобільшості є створення такої собі комплексної тимчасової слідчої комісії. За задумом ініціаторів ця комісія поряд зі справою "вагнерівців" має розслідувати ще низку скандальних інформприводів. Їх перелік є настільки широким і різноплановим, що така робота дозволить просто "розмити" головне питання, відповідь на яке чекає суспільство", – наголошує Забродський.

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За його словами, сам склад і профіль цієї комісії викликає серйозний сумнів у спроможності охопити весь спектр тем розслідувань.

"Значний обсяг інформації для опрацювання зазначеною "комплексною" ТСК буде потребували тривалого періоду часу. А будь-яке затягування парламентського розслідування навіть з об’єктивних причин не робить честі і принижує роль парламентського контролю в той час, коли наші співвітчизники і партнери чекають найскорішої відповіді на питання: хто винний", – додав нардеп.