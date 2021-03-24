Частину документальних доказів у справі "вагнерівців" планують знищити, - Забродський
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС", про це заявив народний депутат, Герой України, генерал-лейтенант Михайло Забродський.
"Сили, які зацікавлені в затягуванні та ускладненні проведення розслідування, не гають часу. Зокрема, в рамках здійснення депутатських повноважень до мене надходить інформація про наміри знищити значну частину документальних доказів з підготовки і проведення спецоперації із затримання членів ПВК "Вагнер", – повідомив парламентарій.
"Однією з нещодавніх пропозицій від фракції правлячої монобільшості є створення такої собі комплексної тимчасової слідчої комісії. За задумом ініціаторів ця комісія поряд зі справою "вагнерівців" має розслідувати ще низку скандальних інформприводів. Їх перелік є настільки широким і різноплановим, що така робота дозволить просто "розмити" головне питання, відповідь на яке чекає суспільство", – наголошує Забродський.
За його словами, сам склад і профіль цієї комісії викликає серйозний сумнів у спроможності охопити весь спектр тем розслідувань.
"Значний обсяг інформації для опрацювання зазначеною "комплексною" ТСК буде потребували тривалого періоду часу. А будь-яке затягування парламентського розслідування навіть з об’єктивних причин не робить честі і принижує роль парламентського контролю в той час, коли наші співвітчизники і партнери чекають найскорішої відповіді на питання: хто винний", – додав нардеп.